Дебютный матч ЧМ в Катаре посетили 67 372 зрителя

Матч открытия чемпионата мира, который состоялся сегодня в катарском Эль-Хауре на арене «Эль-Байт» посетили 67 372 зрителя. Цифрой делится «Спорт-Экспресс».

Напомним, впервые в истории дебютный матч мундиаля завершился поражением команды-хозяйки. Сборная Эквадора оказалась гораздо сильнее команды Катара и уверенно победила – 2:0. Оба мяча в первом тайме игры забил звездный нападающий «Фенербахче» и сборной Эквадора – Эннер Валенсия.

Арена «Эль-Байт» в Эль-Хауре на мундиале примет еще пять матчей группового этапа, а после - по матчу 1/8 финала, 1/4 финала и один из полуфиналов турнира.