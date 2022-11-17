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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журналист сообщил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть матч открытия ЧМ-2022

17 Ноября 2022 • 22:41 Комментировать (1)
Катар
...
Эквадор
1 3.40 X 3.10 2 2.35
20.11 19:00

Катар подкупил восемь футболистов национальной команды Эквадора на общую сумму 7,4 млн долларов, для того, чтобы их сборная проиграла в матче открытия чемпионата мира - 2022 со счётом 0:1. Об этом сообщает журналист и политический аналитик Амджаж Таха.

Первый матч предстоящего чемпионата мира пройдёт 20 ноября. На поле сойдутся национальные сборные Катара и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Дополнительно сообщается, что информацию и коррумпированной подоплёке матча подтвердили пять эквадорских и катарских инсайдера.

Финальный матч турнира состоится 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
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КАТАР ЭКВАДОР
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Ноября 2022 в 22:55
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