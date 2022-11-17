Катар подкупил восемь футболистов национальной команды Эквадора на общую сумму 7,4 млн долларов, для того, чтобы их сборная проиграла в матче открытия чемпионата мира - 2022 со счётом 0:1. Об этом сообщает журналист и политический аналитик Амджаж Таха.

Первый матч предстоящего чемпионата мира пройдёт 20 ноября. На поле сойдутся национальные сборные Катара и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Дополнительно сообщается, что информацию и коррумпированной подоплёке матча подтвердили пять эквадорских и катарских инсайдера.

Финальный матч турнира состоится 18 декабря.