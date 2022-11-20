Валенсия оформил дубль в ворота сборной Катара

На чемпионате мира 2022 года забит уже второй гол. В стартовом поединке соревнований встречаются сборные Катара и Эквадора. В первые полчаса представители латиноамериканского футбола добились уверенного задела в счете. На 32-й минуте Анхело Пресиадо с правого фланга без помех выполнил подачу в центр штрафной площади, и форвард Эннер Валенсия отметился ещё одним голом, уверенно пробив головой в ближний угол ворот.

Счет стал 2:0. Ранее всё тот же Валенсия внес мяч в сетку, но после офсайда, также он заработал и реализовал 11-метровый штрафной удар на 16-й минуте этого матча. Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.