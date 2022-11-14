Карпин назвал тройку фаворитов чемпионата мира в Катаре

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился своей тройкой фаворитов грядущего чемпионата мира в Катаре, сообщает Sport24. По словам специалиста, три самых сильных команды турнира – это национальные команды Аргентины, Бразилии и Испании. Именно они войдут в тройку призёров, сказал тренер.

Напомним, мундиаль в Катаре стартует уже в конце этой недели – 20 ноября. Откроет турнир поединок сборных Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе Эль-Байт, что в городе Эль-Хаур. Финальный матч 22-го по счёту мирового футбольного первенства состоится 18 декабря. В первый раз в истории чемпионат мира пройдёт не летом.