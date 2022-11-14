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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Карпин назвал тройку фаворитов чемпионата мира в Катаре

14 Ноября 2022 • 22:45 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился своей тройкой фаворитов грядущего чемпионата мира в Катаре, сообщает Sport24. По словам специалиста, три самых сильных команды турнира – это национальные команды Аргентины, Бразилии и Испании. Именно они войдут в тройку призёров, сказал тренер.

Напомним, мундиаль в Катаре стартует уже в конце этой недели – 20 ноября. Откроет турнир поединок сборных Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе Эль-Байт, что в городе Эль-Хаур. Финальный матч 22-го по счёту мирового футбольного первенства состоится 18 декабря. В первый раз в истории чемпионат мира пройдёт не летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин
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КАТАР ЭКВАДОР
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