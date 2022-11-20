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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой сообщил, что посмотрит матч Катара с Эквадором

20 Ноября 2022 • 15:31 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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Через 1 ч. 59 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил, что намерен посмотреть матч открытия чемпионата мира в Катаре, в котором хозяева мундиаля встретятся с Эквадором.

«Консул Катара пригласил меня на прямую трансляцию игры в Москве. Буду у них смотреть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч Катар — Эквадор состоится сегодня, 20 ноября. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Напомним, что помимо этих двух сборных, в группе А также присутствуют команды Нидерландов и Сенегала, которые свою очную встречу начнут 21 ноября в то же самое вечернее время.  

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Александр Мостовой Сборная Катара Сборная Эквадора
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КАТАР ЭКВАДОР
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