Червиченко не понимает, почему победитель ЧЕ не играет на ЧМ

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что на чемпионате мира должен играть действующий победитель чемпионата Европы.

Функционер заявил, что не понимает, почему сборная Италии не будет участвовать в предстоящем мундиале, ведь она является действующим чемпионом Европы, а те, кто чудом прошел отбор — будут на турнире.

«Без Италии этот чемпионат выглядит достаточно ущербным. Очень корявая система. Мне кажется, победители континентов должны выходить на ЧМ первостепенно, без отборочных», — заявил Червиченко Sport24.

Чемпионат мира стартует завтра, 20 ноября, матчем между сборными Катара и Эквадора, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.