Шнякин поделился разочарованиями от матча открытия мундиаля

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что разочаровало его в матче открытия чемпионата мира. Напомним, на старте мундиаля встретились сборные Катара и Эквадора. Победили южноамериканцы - 2:0. Дважды отличился Эннер Валенсия.

По словам Шнякина, первое, что ему не понравилось – уход зрителей с трибун до финального свистка. Некоторые болельщики стали уходить за 15-20 минут до окончания встречи. А этого времени достаточно, чтобы всё изменить, уверен комментатор.

«Но главное разочарование — несостоятельность Катара на уровне турнира. Эквадор играл, а Катар пытался», - цитирует Шнякина «Чемпионат».

На турнире Катар проведёт ещё две игры. 25 ноября хозяева чемпионата мира встретятся с Сенегалом. 29 ноября закончат групповой этап встречей с Нидерландами. Эквадор в те же дни сначала встретится с Нидерландами 25 ноября, а завершит групповой этап встречей с Сенегалом.

Второй день чемпионата откроет встреча сборных Англии и Ирана. Встреча начнётся на Международном стадионе Халифа в 16:00.