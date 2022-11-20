Катар хотел сделать чемпионат мира политическим пиаром, но может получить удар по репутации

Чемпионат мира в Катаре ещё не начался, а уже подвергается мощной отрицательной пиар-атаке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Чемпионат мира в Катаре стартует сегодня, 20 ноября, но накануне турнира появляется большое число негативных новостей относительно него. Отчасти в этом виноваты власти страны. Как ни крути, но история с запретом продажи пива на стадионах в самый последний момент – это очень некрасивая история. Катарские власти просто дождались момента, когда уже не было возможности что-то поменять, и поставили ФИФА в общем-то перед фактом, что не делает им чести. Можно вспомнить и недавнее заявление посла мундиаля Халида Салмана, в котором он обозначил довольно резко своё отношение к гомосексуализму. Дело не в его мнении, у каждого человека может быть свой взгляд. Однако чемпионат мира – это одно из немногих мероприятий глобального масштаба, где пытаются объединить разные народы и разные культуры вместе. В этом смысле Салман мог бы выразиться деликатнее.

При этом Катар находится сейчас под гнётом жёсткой атаки чёрного пиара. Кто-то громогласно заявляет о том, что в матче открытия, в котором сыграют хозяева и эквадорцы, всё предопределено. Якобы восемь игроков южноамериканцев получили деньги, чтобы проиграть 0:1. В итоге ситуация странная. Если Катар выиграет со счётом 1:0, то будет много спекуляций на тему честности поединка. Проигрывать же, чтобы доказать чистоту, как-то совсем глупо.

Традиционно британские СМИ атакуют страну, получившую право провести чемпионат мира. Вот какие-то болельщики говорят, что кровати неудобные, кондиционеры шумные и всё остальное тоже как-то не то. Где-то появилась информация, что в Катаре сейчас много людей, которые за деньги прикидываются любителями футбола, чтобы создавать массовку. В Интернете появлялось видео, где журналистам что-то запрещают снимать. Давайте будем честны, это всё ведь обрывки историй. Возможно, и правда. Возможно, английские фанаты сняли номера в дешевых хостелах, никаких болельщиков за деньги нет, а журналисты пытались снять видео на фоне какого-то секретного объекта.

К сожалению, поток таких отрицательных новостей точно не остановится. На самом деле причиной тому сам Катар. Известно, что ближневосточные страны активно используют спорт для создания положительного имиджа своих государств. На деньги из этих стран существуют топ-клубы «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а теперь ещё и «Ньюкасл» должен присоединиться к этой когорте. Катар в этом смысле пошёл дальше всех и получил право провести чемпионат мира.

Думаю, нет сомнений, что Катар, скажем так, приложил к этому все возможные усилия и ресурсы. В стране хотели показать миру свою современность. По сути, Катар хочет использовать чемпионат мира в политических целях. Ну а где политика, там всегда грязь. Именно с этим сейчас страна и столкнулась. У Катара ведь очень много соперников, если не врагов, даже среди соседей. Неудивительно, что они будут прилагать все усилия, чтобы чемпионат мира принёс не положительный результат с точки зрения пиара, а отрицательный. Тем более что сейчас это сделать не так и сложно: достаточно через СМИ выдать какой-то неточный факт за реальный, а потом даже его опровержение ничего не изменит (спросите Кевина Спейси).

Катар пытался превратить чемпионат мира в политику, и сам теперь будет от этого страдать. Посмотрим, что из всего этого получится. Однако есть ощущение, что мундиаль в Катаре может стать самым скандальным в истории.

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Роман Андреев