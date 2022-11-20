Быстров: «Катару далеко до уровня лучших команд»

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый. Но два остальных были засчитаны, и в итоге Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2. События игры прокомментировал бывший футболист российской сборной Владимир Быстров.

- Если рассматривать игру, то на поле были две команды совершенно разного уровня. Катару еще далеко до лучших сборных. Судья не стал вмешиваться и помогать Катару, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».