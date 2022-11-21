Кечинов считает, что Эквадор сильнее сборной России

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уровне сборных России и Эквадора. Напомним, 20 ноября наша национальная команда сыграла вничью в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0), а эквадорцы в матче открытия чемпионата мира – 2022 одолели Катар (2:0).

«Было видно, что Эквадор — приличная команда. На данный момент она посильнее сборной России, потому что они играют на крупных соревнованиях. Там есть свои звезды», — заявил Кечинов «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что тяжело оценивать уровень команды, которая не принимает участия в официальных играх, ведь особой мотивации у футболистов нет.