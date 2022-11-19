Глебову понравилось, как сборная России сыграла с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о товарищеском матче национальной команды с Таджикистаном, который завершился вничью (0:0).

Футболист остался доволен тем фактом, что сборная смогла продемонстрировать более командную игру, чем в победном матче с Кыргызстаном (2:1), который состоялся 24 сентября.

«Я кайфовал от того, что на поле была команда. Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать», — приводит слова Глебова Sport24.

Свой следующий матч сборная России проведёт завтра, 20 ноября, против Узбекистана в Ташкенте. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.