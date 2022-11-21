Макарчук: «Всё очень нравится в сборной, хорошая атмосфера»

Защитник национальной команды России Артём Макарчук поделился своими эмоциями о сборной страны.

Футболист признался, что считает главного тренера команды Валерия Карпина очень хорошим специалистом.

«Всё очень нравится в сборной, хорошая атмосфера. Ребята приезжают счастливыми играть за свою страну. Поэтому всё замечательно», приводит слова Макарчука Sport24.

Сборная России в течение прошлой недели провела два товарищеских матча на выезде – в Душанбе против Таджикистана и в Ташкенте против Узбекистана. За время обоих поединков в ворота ни одной из команд не было зафиксировано ни одного гола, в связи с чем команда подверглась критике со стороны некоторых, но не всех, футбольных экспертов.