Тарханов: «В матче с Таджикистаном не сложилось в полузащите»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Известный специалист Александр Тарханов прокомментировал итоги встречи. Он считает, что у российской команды не сложилась игра в полузащите.

- Думал, обыграем их по любому, но не получилось, да и моментов таких не было. Не получалась игра в полузащите, - цитирует Тарханова издание Sport24.

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.