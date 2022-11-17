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Карпин: «Результат справедливый, игра абсолютно не равная»

17 Ноября 2022 • 20:28 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с командой Таджикистана (0:0).

- Результат справедливый?

- Думаю, игра именно не равная, а результат - справедливый. Игра абсолютно не равная.

- Вас устроило качество футбола, которое сборная показала?

- Если говорить о качестве футбола, то первый тайм понравился. Во втором тайме было меньше контроля, поэтому была игра без центра поля, туда-сюда первые минут 20, потом взяли под контроль игру более спокойно. Она перешла в спокойное русло.

- Ребята говорили, что не хватало в завершении атак. Какие причины этого?

- Если ребята вам говорили, у них бы и спросили, почему им не хватало завершения.

- Я спросил. Он сказали: «Тренерский штаб вам сможет ответить».

- Не знаю, почему не хватало завершения, будем разбираться.

- Вам понравился стадион?

- Стадион сам? Да, всё здорово, всё великолепно.

- Пиняев с мячом чаще всего встречался и был очень активным. На него была ставка на фланге сегодня, чтобы он отдавал передачи и врывался в центр?

- Ставка была сделана на всех, почему именно он? И на Садуллаева, и в первом  тайме на Чалова, во втором - на Сычевого. Да, все игроки. Тот же Уткин с мячом встречался. Как вариант.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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