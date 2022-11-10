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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рязанцев: «Кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для сборной России»

10 Ноября 2022 • 11:34 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС до конца июля 2024 года.

По мнению Рязанцева, кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для этой должности. Также 36-летний футболист высказался о совмещении Карпиным постов в клубе и сборной, отметив, что ничего страшного он в этом не видит.

«Валерий Георгиевич — действительно хороший специалист, он отлично знает своё дело. Не помешает ли ему совмещение? Это надо у него спросить, я не знаю. Мне трудно говорить, потому что я не был в такой ситуации. Вообще, конечно, оценку тренеру дают по соревнованиям. Но, так как у нас сейчас нет такой возможности, сложно понять, мешает это ему или помогает», — цитирует Рязанцева «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет национальную сборную с лета прошлого года. Также он работает в «Ростове», с которым сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября против Таджикистана в Душанбе. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Рязанцев
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