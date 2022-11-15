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Скопинцев: «Единственный возможный вариант — играть за Россию»

15 Ноября 2022 • 00:09 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о возможности смены футбольного гражданства ради игры на международном уровне.

«Я патриот своей страны, люблю Россию. Единственный возможный вариант — играть за Россию», — заявил защитник московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». Игрок также отметил, что его не удивляет очередной пропуск сбора национальной команды, а прямой вопрос главному тренеру сборной Валерию Карпину футболист считает неэтичным. По словам Скопинцева, он желает текущему наставнику удачи и не питает негатива к специалисту. 

В нынешнем сезоне на счету Дмитрия 20 матчей во всех турнирах в футболке «Динамо». В последней игре первой части Российской премьер-лиги против ЦСКА защитник сделал первое в кампании результативное действие, забив гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Скопинцев
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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