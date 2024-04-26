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Игрок «Сочи» Кордова: «Необычно, что семь игроков отравились за обедом перед важным матчем, они ели одно и то же»

26 Апреля 2024 • 11:35 Комментировать

Серхио Кордова, футболист сочинской команды, высказался о вчерашней ситуации перед матчем с «Ахматом».

- Это необычно, чтобы семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем. Любопытно, что они все ели одно и то же. Совпадение?, - написал форвард.

Напомним, встреча между «Ахматом» и «Сочи» прошла 25 апреля в Грозном. Перед началом игры наставник южной команды Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов его коллектива отравились. Испанец отметил, что «Сочи» настаивал на переносе встречи, однако клубу в этом отказали.

В активе «Сочи» 19 баллов и последнее место в турнирной таблице РПЛ. 29 апреля команда Морено у себя дома примет «Факел», матч начнётся в 17:30 по столичному времени.

Кордова выступает за сочинский клуб с зимы этого года. На его счету шесть матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.


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