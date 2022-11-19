Карпин рассказал о поддержке российской сборной

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин рассказал о поддержке сборной из-за сложившейся ситуации.

«Слова поддержки? От Шомуродова. Понятно, что пишут из Испании в личных беседах. Говорят, что спорт должен быть вне политики. И отстранять неправильно. Всё как обычно», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что завтра российская сборная проведёт второй матч в рамках ноябрьского сбора. Соперником станет Узбекистан. Стартовый свисток игры в Ташкенте назначен на 15:00 по московскому времени.

Первая встреча цикла против Таджикистана закончилась нулевой ничьей.