Сёмин – о заявке сборной: «Я всегда поддерживаю тренера и его помощников»

Бывший наставник российской национальной команды Юрий Сёмин высказался о заявке Валерия Карпина на ноябрьские матчи сборной.

«По делу ли такой состав? Я всегда поддерживаю тренера и его помощников, которые контролируют ситуацию в сборной. Наверное, нет никакого смысла держать сейчас 37 футболистов», – цитирует именитого специалиста «Матч ТВ». Сёмин отметил, что доверяет тренеру, к которому все относятся с большой симпатией.

Напомним, что сегодня Валерий Карпин назвал список из 30 игроков, которые вызваны на игры против Таджикистана и Узбекистана. Шанс дебютировать в футболке национальной команды получили 11 спортсменов.