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Лига наций УЕФА

Сёмин – о заявке сборной: «Я всегда поддерживаю тренера и его помощников»

07 Ноября 2022 • 21:36 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший наставник российской национальной команды Юрий Сёмин высказался о заявке Валерия Карпина на ноябрьские матчи сборной.

«По делу ли такой состав? Я всегда поддерживаю тренера и его помощников, которые контролируют ситуацию в сборной. Наверное, нет никакого смысла держать сейчас 37 футболистов», – цитирует именитого специалиста «Матч ТВ». Сёмин отметил, что доверяет тренеру, к которому все относятся с большой симпатией.

Напомним, что сегодня Валерий Карпин назвал список из 30 игроков, которые вызваны на игры против Таджикистана и Узбекистана. Шанс дебютировать в футболке национальной команды получили 11 спортсменов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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