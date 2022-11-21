Макарчук – о сборной России: «Никакого недонастроя нет»

Защитник национальной команды России Артём Макарчук высказался о психологическом состоянии игроков сборной.
Футболист сказал, что ощущение недонастроя внутри сборной страны отсутствует.
«За себя могу точно сказать, что никакого недонастроя нет», - приводит слова Макарчука Sport24.
Спортсмен не понимает о каком недонастрое может идти речь, когда количество его вызовов в сборную можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, даже если это число можно будет исчислять двумя десятками, недостаточного настроя на поединки национальной команды всё равно не будет, уверен игрок.
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