Макарчук – о сборной России: «Никакого недонастроя нет»

Защитник национальной команды России Артём Макарчук высказался о психологическом состоянии игроков сборной.

Футболист сказал, что ощущение недонастроя внутри сборной страны отсутствует.

«За себя могу точно сказать, что никакого недонастроя нет», - приводит слова Макарчука Sport24.

Спортсмен не понимает о каком недонастрое может идти речь, когда количество его вызовов в сборную можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, даже если это число можно будет исчислять двумя десятками, недостаточного настроя на поединки национальной команды всё равно не будет, уверен игрок.