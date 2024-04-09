Президент УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о том, почему белорусские клубы и сборные не отстранены от участия в международных соревнованиях.

Спортивный функционер отметил, что ни один политик не будет указывать, что нужно делать, и никто не будет к ним прислушиваться, так как ему не нравятся бойкоты.

«Теперь я спрошу: помогают ли России те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?» - заявил Чеферин в интервью infoLibre.

Напомним, что команды из Беларуси проводят свои домашние матчи на нейтральных полях.