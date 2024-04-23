В Беларуси рассказали о дате проведения товарищеского матча против сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Васильевич высказался по поводу даты проведения товарищеского матча против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что сейчас идёт выбор между 5 и 7 июня, и точное решение будет принято завтра, так как это связано с тем, что команда Валерия Карпина будет играть один матч, а белорусская команда проведёт два спарринга.

«В том числе выбор этих дат связан с проведением ПМЭФ. Сейчас мы от этого и отталкиваемся», - приводит слова Васильевича Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.