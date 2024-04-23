Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Беларуси рассказали о дате проведения товарищеского матча против сборной России

23 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Васильевич высказался по поводу даты проведения товарищеского матча против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что сейчас идёт выбор между 5 и 7 июня, и точное решение будет принято завтра, так как это связано с тем, что команда Валерия Карпина будет играть один матч, а белорусская команда проведёт два спарринга.

«В том числе выбор этих дат связан с проведением ПМЭФ. Сейчас мы от этого и отталкиваемся», - приводит слова Васильевича Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Андрей Васильевич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола: «Мы выиграли Лигу чемпионов, потому что Лукаку промахнулся с трёх метров»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Быков оценил шансы «Локомотива» вытащить финальную серию Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России назвал положение «Локомотива» безнадежным Канарейкин: «Локомотиву» осталось только идти вперёд и надеяться на чудо Два молодых игрока «Локомотива» летом могут перебраться в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
15:06 · Чемпионат мира 2026
В Беларуси рассказали о дате проведения товарищеского матча против сборной России
09:37 · Чемпионат мира 2026
Названы две возможные даты матча России против Беларуси
15 Апреля
23:09 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную
12 Апреля
16:58 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о поиске второго соперника для сборной России на июнь
16:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, когда решится будущее Карпина
09:10 · Чемпионат мира 2026
Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдёт в шести странах
11 Апреля
10:42 · Чемпионат мира 2026
Черчесов высказался о будущем Карпина в сборной России
09 Апреля
17:49 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «При Карпине классная внутрянка в сборной, приятно приезжать»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Адиев вернётся в сборную Казахстана 1 июня
13:40 · Чемпионат мира 2026
В Казахстане хотят провести товарищеский матч против сборной России
13:07 · Чемпионат мира 2026
Президент УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать»
06 Апреля
21:16 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира
05 Апреля
15:24 · Чемпионат мира 2026
Зобнин рассказал, завершил ли карьеру в сборной России
04 Апреля
23:56 · Чемпионат мира 2026
Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»
12:59 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения»
Все новости
Рекомендуем