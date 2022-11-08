Газзаев: «Сейчас я бы не стал сравнивать Карпина и Черчесова»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал свою оценку нынешнему и предыдущему наставникам национальной команды страны Валерию Карпину и Станиславу Черчесову.

«Сейчас я бы не стал сравнивать Карпина и Черчесова. Российский футбол находится в изоляции, а у Станислава есть возможность со своим клубом играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У Карпина таких возможностей нет», - цитирует Газзаева Sport24.

Специалист напомнил, что финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится на стадионе в Будапеште, в связи с чем пожелал Черчесову принять участие в столь важном для «Ференцвароша» матче. Сравнивать же наставника венгерского клуба с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на сегодняшний день не имеет смысла, так как их работа ведётся в совершенно разных условиях.