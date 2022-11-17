Газзаев: «Матч со сборной Таджикистана будет интересным»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение по поводу предстоящего поединка с национальной командой Таджикистана.

Специалист считает, что главной команде страны безоговорочно нужно принимать участие в товарищеских играх. О сомнениях, сказал тренер, не может идти и речи – сборная обязана существовать и осуществлять деятельность по назначению. Эксперт также признал верным решение тренерского штаба касательно привлечения молодых спортсменов.

«Матч со сборной Таджикистана будет интересным, к нему уже есть большой ажиотаж с обеих сторон, особенно от принимающей страны», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».