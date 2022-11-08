Лунёв — о сборной России: «Если приезжать — ради чего?»

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал, как бы он отреагировал на приглашение в сборную России в нынешних обстоятельствах.

30-летний футболист признался, что сейчас не видит смысла в выступлениях за национальную команду.

«Я сейчас не играю. Во-первых, это будет неправильно по отношению к другим вратарям, которые постоянно играют. А во-вторых, если приезжать — ради чего?» — цитирует Лунёва Sport24.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября против команды Таджикистана. Начало — в 18:00 по московскому времени.