Зиньковский: «Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России из-за болезни»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал о болезни, которая не позволила ему принять участие в товарищеских матчах национальной команды, проходивших в ноябре.

Напомним, что по ходу текущего месяца россияне провели две контрольные встречи с Таджикистаном и Узбекистаном, которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

По словам 26-летнего футболиста, он очень расстроился из-за того, что высокая температура (39 градусов) не позволила ему отправиться вместе с командой в Душанбе на игру с Таджикистаном.

«После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо. К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.