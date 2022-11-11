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Юран: «Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм сборной России»

11 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Конечно, я буду смотреть игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, причем с большим удовольствием. Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм нашей сборной», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Тренер заявил, что у него никогда не пропадет интерес к матчам национальной команды, потому что сейчас приглашается много молодых игроков, за которыми хочется наблюдать.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет контрольную игру с Таджикистаном, а 20-го числа встретится с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Юран Сборная Узбекистана сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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