Юран: «Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм сборной России»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Конечно, я буду смотреть игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, причем с большим удовольствием. Не понимаю, почему у кого-то пропал интерес к играм нашей сборной», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Тренер заявил, что у него никогда не пропадет интерес к матчам национальной команды, потому что сейчас приглашается много молодых игроков, за которыми хочется наблюдать.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет контрольную игру с Таджикистаном, а 20-го числа встретится с Узбекистаном.