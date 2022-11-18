Булыкин: «После такого 0:0 вообще никого не хочется отмечать»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России. Он назвал фамилию игрока, которого хотел бы отметить в составе команды, но, в целом, очень расстроен.

- Если только Пиняева, который стал самым молодым дебютантом сборной. А так после 0:0 с командой Таджикистана вообще не хочется кого‑то отмечать, - заявил Булыкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.