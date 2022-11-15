Макарчук: «Товарищеские матчи сборной России нужны»

Футболист «Сочи» Артём Макарчук высказался о целесообразности матчей российской сборной в текущей ситуации.

«Товарищеские матчи сборной России нужны. Почему они должны быть не нужны? Вы же сами будете смотреть и обсуждать», — заявил полузащитник клуба РПЛ в интервью «Чемпионату». Игрок рассказал, что ему интересны даже товарищеские встречи национальной команды, выразив уверенность, что схожие чувства испытывают и футболисты сборной.

Напомним, что после отстранения от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА российская команда провела один матч, выиграв у Киргизии. На ноябрь запланированы ещё две встречи подопечных Валерия Карпина против Таджикистана и Узбекистана.