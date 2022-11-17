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Экс-игрок сборной Таджикистана Саидов – о матче с Россией: «Это большое событие» эксклюзив

17 Ноября 2022 • 15:44 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 1 ч. 7 мин.

Бывший нападающий сборной Таджикистана Камиль Саидов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с Россией.

«Сейчас сборная Таджикистана на подъёме, состав поменялся практически на 90%. Обойма состоит из молодых и перспективных игроков, многие из них играют за рубежом – это очень радует. У нового тренера есть своё видение футбола, есть своё мнение по разным аспектам, он ставит свой футбол, что очень хорошо».

На кого из игроков сборной Таджикистана стоит обратить внимание?

«Практически во всех линиях в сборной Таджикистана молодые, перспективные игроки, которые в будущем будут хорошими футболистами. Я в этом уверен, потому что, как я уже говорил, практически все ведущие футболисты играют за рубежом.  Мне нравится, что они пробуют себя. Очень интересные игроки в атакующей линии, но пока не хотелось бы кого-то выделять персонально, ведь обратить внимание можно на всех».

Какие ожидания от игры?

«Хочется, чтобы команды показали зрелищную игру. На матч придёт много болельщиков, хочется, чтобы они насладились качественным футболом. Желаю удачи обеим командам. Это большое событие. Желаю всем всего доброго».

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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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