Карпин: «Играть на настоящем поле приятнее, чем на искусственном, но никаких отмазок нет»

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал искусственный газон, на котором команда сыграла с Таджикистаном. Напомним, товарищеская встреча завершилась нулевой ничьей.

«Играть на настоящем поле приятнее, чем на искусственном. Но я ничего про поле после Таджикистана не говорил. Приятно, что кто-то об этом говорит. Никаких отмазок ни у меня, ни у футболистов», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Узбекистаном, игра пройдет завтра, 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.