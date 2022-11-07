Дасаев оценил заявку сборной России на ноябрьские матчи

Легендарный советский голкипер Ринат Дасаев высказался о заявке тренерского штаба сборной России на ноябрьские матчи.

«Спартак» — ведущая команда. Там играют все свои, футболисты из академии. Я считаю, что это правильно. В «Зените» играют одни иностранцы. Кого там брать в сборную?» — сказал один из лучших вратарей прошлого века, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в заявке Валерия Карпина оказалось шесть игроков «Спартака», в то время как «Зенит» будет представлен лишь тремя. В рамках ноябрьского сбора Россия встретится с Таджикистаном и Узбекистаном 17 и 20 ноября соответственно.

