Сёмин — о товарищеских матчах сборной: «Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберётся с этим»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о необходимости проведения товарищеских матчей для сборной России. Напомним, завтра, 17 ноября, наша национальная команда встретится с Таджикистаном, а в воскресенье, 20 ноября, померится силами с Узбекистаном.

Сёмин считает, что для сборной России очень важно продолжать играть, иначе она отстанет от других команд. Также специалист отметил, что проблем с настроем на такие игры у футболистов на возникнуть не должно.

«Для Таджикистана приезд сборной России — большое событие. Будет праздник футбола, соберётся полный стадион. Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберётся с этим», — приводит слова Сёмина Sport24.

Завтрашний матч с Таджикистаном состоится в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что ранее, 24 сентября, сборная России проводила товарищескую встречу с Кыргызстаном, в которой одержала победу со счётом 2:1.