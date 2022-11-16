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Сёмин — о товарищеских матчах сборной: «Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберётся с этим»

16 Ноября 2022 • 10:54 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 28.00 X 8.00 2 1.12
17.11 18:00

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о необходимости проведения товарищеских матчей для сборной России. Напомним, завтра, 17 ноября, наша национальная команда встретится с Таджикистаном, а в воскресенье, 20 ноября, померится силами с Узбекистаном.

Сёмин считает, что для сборной России очень важно продолжать играть, иначе она отстанет от других команд. Также специалист отметил, что проблем с настроем на такие игры у футболистов на возникнуть не должно.

«Для Таджикистана приезд сборной России — большое событие. Будет праздник футбола, соберётся полный стадион. Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберётся с этим», — приводит слова Сёмина Sport24.

Завтрашний матч с Таджикистаном состоится в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что ранее, 24 сентября, сборная России проводила товарищескую встречу с Кыргызстаном, в которой одержала победу со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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