Карпин сообщил, когда игроки старше 30 лет смогут вернуться в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, в каком случае в национальную команду вернутся игроки старше 30 лет.

«Те игроки, кому за 30 сейчас не вызываются, да. Если бы мы завтра играли в условном отборе на Евро, то в этом случае вызывались бы игроки 30 плюс», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, на прошлом сборе национальной команды также отсутствовали футболисты старше 30 лет. В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября в 18:00 по мск.) и Узбекистаном (20 ноября в 15:00 по мск). Стоит отметить, что обе встречи пройдут на выезде.