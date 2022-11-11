Багринцев оценил шансы попасть в сборную России

Армянский полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев оценил свои перспективы попасть в текущий состав российской национальной команды.

«Честно, если объективно оценивать свои возможности, думаю, попал бы в молодежную и национальную сборные. Я знаю, как могу играть, знают мои возможности и специалисты», – заявил бывший игрок ЦСКА, чьи слова цитирует«Матч ТВ».

Напомним, что ранее хавбек принял решение сменить спортивное гражданство ради, как он ранее сказал, игры вместе с легендой армянского футбола Генрихом Мхитаряном.

В нынешнем сезоне за «Дубницу» Багринцев забил один мяч при одном ассисте в девяти играх за словацкий коллектив.

