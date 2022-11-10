Погребняк признался, что ему не интересен матч между Россией и Таджикистаном

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

«Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. У ребят должна быть игровая практика», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

При этом эксперт заявил, что не планирует смотреть игру, потому что ему это просто неинтересно.

Напомним, встреча между сборной России и сборной Таджикистана состоится 17 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени, а уже 20 ноября наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.