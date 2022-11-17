Хлусевич: «Были какие-то моменты у соперника, у нас полуподходы»

Дебютант сборной России Даниил Хлусевич эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с командой Таджикистана (0:0).

- Счёт 0:0 по игре?

- Не знаю, контролировали весь матч, полный стадион. Да, там были какие-то моменты у соперника. У нас полуподходы. Таких стопроцентных моментов, вроде, и не было. Но опять же, не хватало последнего удара, последней передачи.

- Почему не хватало? Газон? Атмосфера? Много новичков в сборной? Что именно?

- Я не знаю, по этому ничего не могу сказать. Посмотрим, разберем эту игру.

- Что скажете об игре Сергея Пиняева, который сегодня стал самым молодым дебютантом в истории сборной?

- Поздравлю, молодец.

- Он был самым активным в вашей команде, нет?

- Возможно. Возможно. Я ж на поле не смотрю за игроками.

- Видели момент с Песьяковым? Что там случилось? Как он?

- Не знаю, видел, но издалека. Не понял, что там произошло.