Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Хлусевич: «Были какие-то моменты у соперника, у нас полуподходы»

17 Ноября 2022 • 20:11 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Дебютант сборной России Даниил Хлусевич эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с командой Таджикистана (0:0).

- Счёт 0:0 по игре?

- Не знаю, контролировали весь матч, полный стадион. Да, там были какие-то моменты у соперника. У нас полуподходы. Таких стопроцентных моментов, вроде, и не было. Но опять же, не хватало последнего удара, последней передачи.

- Почему не хватало? Газон? Атмосфера? Много новичков в сборной? Что именно?

- Я не знаю, по этому ничего не могу сказать. Посмотрим, разберем эту игру.

- Что скажете об игре Сергея Пиняева, который сегодня стал самым молодым дебютантом в истории сборной?

- Поздравлю, молодец.

- Он был самым активным в вашей команде, нет?

- Возможно. Возможно. Я ж на поле не смотрю за игроками.

- Видели момент с Песьяковым? Что там случилось? Как он?

- Не знаю, видел, но издалека. Не понял, что там произошло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
21:35 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о матче между сборными России и Таджикистана: «Самое главное, что эта игра состоялась»
21:23 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили признался, что не удивлён результату матча Таджикистан - Россия
21:15 · Чемпионат мира 2026
Португалия - Нигерия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:56 · Чемпионат мира 2026
Хаджи – о матче с Таджикистаном: «Тяжело всё это было смотреть»
20:54 · Чемпионат мира 2026
Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании
20:52 · Чемпионат мира 2026
Поздний автогол позволил сборной Беларуси обыграть сирийцев
20:47 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко – о матче с Узбекистаном: «Соперник будет совсем другой - намного сильнее»
20:40 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко: «Подстроились под игру сборной Таджикистана»
20:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Конечно, будут критиковать сборную, естественно»
20:28 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Результат справедливый, игра абсолютно не равная»
20:19 · Чемпионат мира 2026
Песьяков пропустит оставшиеся матчи в этом году
20:19 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Хорошо, что в Таджикистане любят футбол»
20:11 · Чемпионат мира 2026
Осинькин оценил игру Пиняева и Солдатенкова за сборную России
20:11 · Чемпионат мира 2026
Хлусевич: «Были какие-то моменты у соперника, у нас полуподходы»
19:27 · Чемпионат мира 2026
Миранчук: «Последний раз играл на таком поле в чемпионате России в Оренбурге или Уфе»
Все новости
Рекомендуем