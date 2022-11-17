Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Таджикистаном.

- Какие ожидания от матча с Таджикистаном?

- Сборная России должна сыграть лучше, чем с киргизами. Там была проблема с мотивацией, особенно в первом тайме. Это урок, и он пойдет на пользу. И потом у нас много молодежи. Этим ребятам надо продвигаться дальше. У них не потерян интерес к любому матчу, а не только к избранным играм, как это часто бывает у ветеранов. Для тренера это тоже урок. Верю в то, что Карпин справится с этой ситуацией, сможет мотивировать ребят. У него неплохо получатся работать с молодежью в «Ростове».

- Наша сборная однозначно победит?

- Конечно, мы должны побеждать. Кода надеваешь майку сборной, то должен играть на максимальном уровне своих возможностей.

- Киргизия дала нашей сборной бой. Таджикистан тоже может?

- Любая команда, которая не входит в элиту, хорошо представляет себе, что такое футбольные законы и принципы игры. Все сейчас знают, как строить игру в обороне, в атаке. Другое дело, что у них не хватает мастерства, нет высококлассных футболистов, поэтому уровень игры невысокий. Но они имеют большую мотивацию, поэтому могут компенсировать часть мастерства, которое отсутствует. Поэтому матчи с такими командами, как правило, бывают непростыми. Даже для серьезных сборных. Мы видим это и на клубном уровне. Обученные ребята знают, как передвигаться, закрывать игрока. Это простые вещи. Соперник, имеющий преимущество в классе, не сможет его реализовать, если не будет нормально мотивирован. В матче с Киргизией и близко не было нашего превосходства в первом тайме. Потому что низкий уровень мотивации дал медленное передвижение по полю, и незначительное преимущество сопернику.

- Мы увидим от Карпина проверку новых связей, новичков?

- И это тоже не лишено оснований. Причин, для того, чтобы играло как можно больше футболистов, несколько.

- Какие?

- Это квалификация соперника и желание посмотреть всех приглашенных. Если вызывать на товарищескую встречу человека и вообще не выпустить его – это неправильно. Тем более, игры две. Задействованы должны быть все ребята.

- Результат важен в таком матче или важнее будет просмотреть новичков?

- Я понимаю реакцию игроков на результат. Нет таких футболистов и тренеров, которые могли бы сказать, что можно выйти и играть, а результат как получится. Все хотят победить. Другое дело, что они не всегда могут быть готовы к этому. Но желание побеждать в любом матче всегда есть. Эта встреча не будет исключением. Победа создает хорошее настроение, помогает подготовиться к следующему матчу, вселяет уверенность.

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- В таком случае, мы должны сегодня выиграть с большой разницей?

- Это же не баскетбол. Можно в одном матче использовать все шансы, чтобы забить, а в другом и десять моментов появится, а забьют два. Мы можем выиграть с крупным счетом, но результат может быть и минимальным. Не думаю, что игра будет слишком легкой для нас. Она будет непростой. Может получиться относительно простым, если сразу удастся забить. Но думаю, что мяча два мы забьем.

- Мы сейчас играем только со сборными азиатской конфедерации футбола. Как бы выотнеслись, если бы нас туда включили?

- Здесь есть логика. Нам надо участвовать в турнирах, и это было бы неплохо. Там по-своему интересный турнир. Плюс можно пробиться на чемпионат мира. Но мы сейчас относимся к УЕФА, значит, надо выйти оттуда. А когда все нормализуется, мы опять захотим там играть. Не знаю, как быть с этими нюансами. Их надо понимать. Это все не так просто, как может показаться болельщику. Если бы нам разрешили играть, не выходя из УЕФА, тогда это было бы интересно. Но такого не может быть.

Елена Григорьевская