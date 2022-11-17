Рахимов: «Этот матч нужен, скорее, таджикам»

Известный российский специалист Рашид Рахимов поделился своим мнением о предстоящем матче российской сборной, которой предстоит сразиться с командой Таджикистана.

Матч состоится уже сегодня, 17 ноября, он станет своего рода заменой товарищеской игре с Боснией и Герцеговиной, которая, увы, так и не состоится 19 ноября, как было объявлено в сентябре.

- Для Таджикистана это очень интересный матч с точки зрения того, что приезжает достаточно сильная сборная. Скорее, это более полезный матч для таджикских футболистов, чем для наших, - цитирует слова Рашида Рахимова издание Sport24.