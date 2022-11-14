Карпин: «Сазонов решил играть за Грузию? Окей, только вперёд!»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о решении защитника «Динамо» Сабы Сазонова играть за национальную команду Грузии.

«Сазонов? Он решил играть за Грузию? Окей, только вперёд! Моя позиция: если кто-то не хочет играть за сборную — это нафиг не нужно. Не хочет — ну и не хочет», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, ранее 20-летний футболист принял решение выступать за сборную Грузии, так как имеет двойное гражданство. В этом сезоне Сазонов провел 17 матчей с учетом всех турниров и получил пять желтых карточек.

Напомним, предстоящий матч сборная России проведет 17 ноября, соперником нашей команды станет Таджикистан.