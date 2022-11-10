Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Кавазашвили высказался о возможном вызове Кокорина и Дзюбы в состав сборной России

10 Ноября 2022 • 19:03 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 30.00 X 8.50 2 1.11
17.11 18:00

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о непопадании в состав сборной России нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.

«Главный тренер сборной всегда наблюдает за кандидатами, где бы они ни играли. Если он посчитает нужным пригласить Артёма или Сашу то сделает это», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что тренеру никто не запрещает делать выбор, поэтому он может брать на себя риск и вызывать игроков, которых хочет.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20-го числа сыграет с Узбекистаном.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Сборная России Александр Кокорин Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
19:03 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили высказался о возможном вызове Кокорина и Дзюбы в состав сборной России
18:48 · Чемпионат мира 2026
Сёмин оценил решение Карпина не вызывать Алексея Миранчука в сборную России
11:34 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для сборной России»
09:53 · Чемпионат мира 2026
1000 российских болельщиков смогут посетить игру сборной России с Узбекистаном
09 Ноября
21:35 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России»
20:26 · Чемпионат мира 2026
Семшов считает логичным вызов в сборную России Сычевого
08 Ноября
21:28 · Чемпионат мира 2026
Эквадор лишится трёх очков на отборе к ЧМ-2026
05 Октября
15:37 · Чемпионат мира 2026
​Украина официально присоединилась к заявке Португалии и Испании на приём чемпионата мира – 2030 официально
06 Августа
01:22 · Чемпионат мира 2026
Чилаверт против проведения чемпионата мира в Парагвае
04 Августа
19:34 · Чемпионат мира 2026
​Греция, Саудовская Аравия и Египет готовят совместную заявку на приём чемпионата мира – 2030
00:29 · Чемпионат мира 2026
Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят принять ЧМ-2030
18 Июня
01:01 · Чемпионат мира 2026
Стадион «Ацтека» установит новый мировой рекорд
17 Июня
12:05 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: Жаль, что чемпионат мира 2026 года пройдёт не в Балашихе и не в Химках
10:55 · Чемпионат мира 2026
Сёмин объяснил, почему чемпионат мира 2026 года будет проходить в трёх странах
10:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о ЧМ в трёх странах: Сразу говорил, что это глупость 1
Все новости
Рекомендуем