Кавазашвили высказался о возможном вызове Кокорина и Дзюбы в состав сборной России

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о непопадании в состав сборной России нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.

«Главный тренер сборной всегда наблюдает за кандидатами, где бы они ни играли. Если он посчитает нужным пригласить Артёма или Сашу то сделает это», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что тренеру никто не запрещает делать выбор, поэтому он может брать на себя риск и вызывать игроков, которых хочет.

Напомним, 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20-го числа сыграет с Узбекистаном.