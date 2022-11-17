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Кавазашвили признался, что не удивлён результату матча Таджикистан - Россия

17 Ноября 2022 • 21:23 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. Единственный мяч в игре забил Даниил Уткин, но гол не был засчитан из-за нарушения правил.

«Не смотрел матч сборной против Таджикистана. Сыграли 0:0? Удивлен ли я? Я ничему уже давно не удивляюсь», — цитирует слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, следующую контрольную встречу национальная команда России проведет в гостях против сборной Узбекистана, матч состоится 20 ноября, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили сборная Таджикистана
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