Кавазашвили признался, что не удивлён результату матча Таджикистан - Россия

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Встреча завершилась нулевой ничьей. Единственный мяч в игре забил Даниил Уткин, но гол не был засчитан из-за нарушения правил.

«Не смотрел матч сборной против Таджикистана. Сыграли 0:0? Удивлен ли я? Я ничему уже давно не удивляюсь», — цитирует слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, следующую контрольную встречу национальная команда России проведет в гостях против сборной Узбекистана, матч состоится 20 ноября, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.