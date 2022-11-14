Андрей Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские игры»

Полузащитник петербургского «Зенита» и российской национальной команды Андрей Мостовой оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход сборной в АФК? Всё зависит от ситуации. Лучше играть официальные игры в Азии, чем просто проводить товарищеские игры. Клубам тоже надо? Тяжело ответить», — заявил игрок сборной России в интервью «Чемпионату».

Игрок также рассказал, что находится в хорошем настроении перед международными матчами, отметив, что в расположение сборной приезжать всегда приятно.

Напомним, что 17 и 20 ноября подопечным Валерия Карпина предстоят две гостевые игры против Таджикистана и Узбекистана соответственно.

