Терюшков: «Игра сборной России? Какая есть, такая есть»

Бывший функционер «Химок» Роман Терюшков высказался после товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Напомним, встреча завершилась нулевой ничьей.

«Наша сборная выступала под флагом России — одна из основных эмоций, которая может быть. Игра? Какая есть, такая есть, ничего страшного», — цитирует Терюшкова Sport24.

По словам эксперта, он рад, что национальная команда имеет игровую практику, матч с Таджикистаном стал настоящим праздником для всех болельщиков.

20 ноября сборная России проведет встречу с Узбекистаном, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.