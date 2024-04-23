Названы две возможные даты матча России против Беларуси

Названы две предположительные даты товарищеского поединка между сборными Беларуси и России. Как стало известно журналистам «РБ Спорта», окончательное решение пока не принято. В данный момент обсуждаются две даты – 5 и 7 июня.

Последний контрольный матч сборная России провела против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу над соперником со счетом 4:0.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная страны может проводить исключительно товарищеские встречи.