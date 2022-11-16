Тренер сборной Таджикистана: «Все просились сыграть против России»

Наставник сборной Таджикистана Петр Сегрт рассказал об ажиотаже вокруг предстоящей игры против российской команды.

«Мы с интересом ждем этого матча. За последние дни кого я только не встречал — докторов, таксистов, представителей медиакоманды — все они просились сыграть», — заявил специалист в интервью изданию Sport24.

По его словам, Россия является самым серьёзным соперником, против которого Таджикистану приходилось играть. Тренер считает, что подопечные Валерия Карпина заслуживают уважения.

Напомним, что встреча в Душанбе состоится уже завтра, 17 ноября. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.