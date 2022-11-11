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Самедов заявил, что у него не пропал интерес к сборной России

11 Ноября 2022 • 15:20 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящих товарищеских играх сборной России в ноябре.

«Вполне возможно, что посмотрю матч с Таджикистаном. Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? Что есть, то есть», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что в нашей стране только одна сборная, поэтому ее нужно поддерживать при любых обстоятельствах.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Таджикистаном состоится 17 ноября в 18:00 по московскому времени, а 20-го числа наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Александр Самедов сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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