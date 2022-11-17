Миранчук: «Последний раз играл на таком поле в чемпионате России в Оренбурге или Уфе»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался о качестве поля на стадионе в Таджикистане.

«Каждому футболисту в своей карьере приходилось играть на таких полях. Никакой речи о послаблении не идет. Последний раз играл на таком поле в чемпионате России в Оренбурге или Уфе», - цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Сам же матч своей атмосферой напоминает выездной поединок в рамках Кубка России, признался футболист, добавив, что подобные эмоции он испытывал, например, в Воронеже или на старом стадионе в Самаре. Спортсмен отметил большое количество зрителей, которые пришли поддержать свою команду.

Матч Таджикистан – Россия начался в 18:00. За прямой трансляцией можно следить на нашем сайте.