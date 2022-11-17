Сычевой: «Даже просто находиться тут - это сказка»

Сборную России ждет матча с Таджикистаном, который состоится уже сегодня, 17 ноября. Одним из вызванных на матч является Владимир Сычевой - фартовый нападающий «Оренбурга», который впервые в своей карьере получил приглашение в главную команду всей страны, собирающейся сыграть не только с Таджикистаном, но и с Узбекистаном также.

- Если бы мне три года назад сказали, что я буду здесь сидеть, не поверил бы. Я уже поблагодарил Валерия Карпина, он сказал, что это плоды проделанной работы. Даже находиться здесь для меня сказка, - цитирует слова Владимира Сычевого новостное агентство ТАСС.

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России пройдет в Душанбе, таджикской столице. Следить за его событиями можно будет в формате нашей прямой трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт, начиная с 18 часов по московскому времени.