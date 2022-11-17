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Товарищеские матчи по футболу

Сычевой: «Даже просто находиться тут - это сказка»

17 Ноября 2022 • 08:09 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 8.50 X 4.70 2 1.40
Через 8 ч. 33 мин.

Сборную России ждет матча с Таджикистаном, который состоится уже сегодня, 17 ноября. Одним из вызванных на матч является Владимир Сычевой - фартовый нападающий «Оренбурга», который впервые в своей карьере получил приглашение в главную команду всей страны, собирающейся сыграть не только с Таджикистаном, но и с Узбекистаном также.

- Если бы мне три года назад сказали, что я буду здесь сидеть, не поверил бы. Я уже поблагодарил Валерия Карпина, он сказал, что это плоды проделанной работы. Даже находиться здесь для меня сказка, - цитирует слова Владимира Сычевого новостное агентство ТАСС.

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России пройдет в Душанбе, таджикской столице. Следить за его событиями можно будет в формате нашей прямой трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт, начиная с 18 часов по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Сычевой
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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