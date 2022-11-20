Мостовой: «Не смотрел игру с Таджикистаном и с Узбекистаном смотреть не буду»

Победитель Кубка Интертото в составе испанской «Сельты» и французского «Страсбура» Александр Мостовой высказался по поводу прошедшего поединка сборной России с Таджикистаном (0:0) и предстоящего – с Узбекистаном.

Специалист считает, что национальная команда страны безоговорочно обязана была выигрывать у не столь сильной, по его мнению, сборной Таджикистана.

«Я не смотрел игру с Таджикистаном и с Узбекистаном смотреть не буду», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

В то же время бывший футболист признался, что собирается смотреть поединки предстоящего чемпионата мира – 2022.